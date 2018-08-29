Известный тренер Тарасова прокомментировала пенсионную реформу
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала пенсионную реформу, передает «Спорт-экспресс».
29 августа президент России Владимир Путин рассказал стране в видеобращении о новой пенсионной реформе.
«Мне 71 год вообще-то. У нас пенсия назначается в 55 лет», — заявила Тарасова на вопрос, в каком возрасте она начала получать пенсионное пособие.
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На вопрос о размере пенсии тренер отвела, что она небольшая, «как у всех советских граждан».
Ранее Тарасову рассмешил отказ Сотниковой от выступления в сезоне-2018/19.