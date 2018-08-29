Роналду попросил «Ювентус» купить защитника «Реала»

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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду попросил руководство команды осуществить трансфер защитника мадридского «Реала» Марсело, передает «Советский спорт».

По информации Don Balon, нападающий надеется, что Марсело перейдет в туринский клуб из-за разногласия с главным тренером «сливочных» Хуленом Лопетеги. Трансфер оценивается Роналду и его агентом примерно в €50 млн.

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Переход мог был быть осуществлен этим летом, но «Ювентус» не смог нарушить правила финансового fair play. При этом отмечается, что президент мадридского клуба Флорентино Перес не намерен расставаться с защитником.

Марсело выступает за «Реал» с 2007 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» может отпустить Марсело в «Ювентус» в 2019 году за €45 млн.