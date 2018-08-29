Макгрегор отказался заниматься в зале Мейвезера перед боем с Хабибом
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор отказался заниматься в зале Флойда Мейвезера-младшего перед боем с Хабибом Нурмагомедовым, сообщает The Mirror.
«К черту всех Мейвезеров, кроме старшего и Роджера. Между нами нет мира. Выходи на бой или уйди с дороги», — заявил спортсмен.
Поединок с российским чемпионом состоится шестого октября в Лас-Вегасе, и Мейвезер предложил ирландцу поработать в его зале в этом же городе.
Мейвезер и Макгрегор дрались по правилам бокса в августе прошлого года и американец победил нокаутом. Макгрегор пытался добиться реванша по правилам MMA, но не получил его.
Ранее бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер решил предоставить ирландскому бойцу Конору Макгрегору собственный тренировочный зал для подготовки к бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым