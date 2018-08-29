Ушедшая от Тутберидзе фигуристка рассказала о работе с новым тренером

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Российская фигуристка Полина Цурская поделилась впечатлениями от работы с новым тренером Еленой Буяновой после ухода от Этери Тутберидзе, сообщает Sport24.

«Работа после перехода к новому тренеру стала гораздо более индивидуальной. В прежней группе у нас все шло на каком-то постоянном соревновании, на соперничестве. То есть ты смотришь, что делает на льду кто-то один, и сам тянешься за этим.

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В ЦСКА тренеры стараются разделить всех спортсменов таким образом, чтобы иметь возможность работать с каждым индивидуально. Отдельно отрабатывать прыжки, скольжение, отдельно - хореографическую часть катания. Работа на соперничестве, честно говоря, мне не слишком нравилась. Мне это не очень подходит.

Решение уйти от тренера я приняла сама. Понимала, что мне срочно нужно что-то изменить. Возможно, не только поменять тренера, но и себя, свое отношение к тренировкам, подход к работе в целом. И получалось, как ни крути, что нужно уходить из группы. Родители очень долго сомневались, долго пытались меня удержать от этого шага, переубедить. Я продолжала ходить на тренировки, но как-то вечером вернулась домой и твердо сказала: «Все», — приводит слова Цурской «РИА Новости».

Цурская примет участие в турнире Ondrej Nepela Trophy в Словакии, где выступит в женском одиночном катании. Соревнования пройдут в Братиславе с 19 по 22 сентября.

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