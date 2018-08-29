Шарапова пробилась во второй круг US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира «Большого шлема» US Open, сообщает «Советский спорт».
В стартовом поединке турнира 31-летняя россиянка в двух сетах со счетом 6:2, 7:6 (8:6) взяла верх над представительницей Швейцарии Патти Шнидер. Спортсменки провели на корте 1 час 50 минут.
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Во втором круге соревнований Шарапова сыграет с румынкой Сораной Кырстей.
Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина обыграла Тимю Бабош и вышла во второй круг US Open.
Теннис. US Open. 1-й круг
Мария Шарапова (Россия) — Патти Шнидер (Швейцария) — 6:2, 7:6 (8:6)