Шарапова пробилась во второй круг US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира «Большого шлема» US Open, сообщает «Советский спорт».

В стартовом поединке турнира 31-летняя россиянка в двух сетах со счетом 6:2, 7:6 (8:6) взяла верх над представительницей Швейцарии Патти Шнидер. Спортсменки провели на корте 1 час 50 минут.

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Во втором круге соревнований Шарапова сыграет с румынкой Сораной Кырстей.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина обыграла Тимю Бабош и вышла во второй круг US Open‍.

Теннис. US Open. 1-й круг

Мария Шарапова (Россия) — Патти Шнидер (Швейцария) — 6:2, 7:6 (8:6)