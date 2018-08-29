Украина пообещала не финансировать поездки спортсменов в Россию

Министерство молодежи и спорта Украины отреагировало на желание женской национальной команды по шахматам поехать на соревнования в Ханты-Мансийск, передает «Советский спорт».

На официальном сайте ведомства говорится, что минспорта откажется от финансирования поездок спортсменов в Россию.

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«Министерство не может запретить спортсменам, тренерам, болельщикам, кому-либо из граждан Украины ехать на соревнования в Россию.

Но у правительства есть право не финансировать поездки украинских спортсменов на международные соревнования в России. Министерство не финансирует, не финансировало и не будет финансировать подобные вояжи за счет средств налогоплательщиков.

За участие в соревнованиях не будет выплачено никаких государственных призовых, результаты не будут учитываться при присвоении спортивных званий.

Ответственность за поездки спортсменов перед украинским обществом, их безопасность, лежит исключительно на спортивных федерациях и лично на тех спортсменах и тренерах, которые приняли для себя решение ехать в Россию, осознавая все возможные риски и последствия», — говорится в тексте заявления.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка отказалась общаться с российским журналистом на US Open.