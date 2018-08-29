Касаткина стартовала с победы на US Open

Дарья Касаткина (Россия) в одиночной встрече против Марины Заневской (Бельгия) в матче плей-офф... РИА Новости

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг US Open, сообщает «Советский спорт».

В стартовом поединке на турнире россиянка в трех сетах победила представительницу Венгрии Тимю Бабош. Встреча завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:4 в пользу первой ракетки России.

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Следующей соперницей Касаткиной станет белорусская теннисистка Александра Саснович.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович вышел во второй круг US Open.

Теннис. US Open. 1-й круг
Тимя Бабош (Венгрия) — Дарья Касаткина (Россия) — 4:6, 7:5, 4:6