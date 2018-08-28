Футболист «Севильи» получил перелом руки в матче с «Вильярреалом»

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Защитник испанской «Севильи» Серхио Эскудеро получил перелом руки во время матча чемпионата Испании против «Вильярреала», передает «Советский спорт».

Видео с эпизодом было выложено на ютуб-канале DJaLeeX.

Защитник боролся за мяч в воздухе с игроком «Вильярреала». При неудачном приземлении весь весь игрока был перенесен на руку, что вызвало перелом. Эскудеро покинул поле на носилках. Пользователи твиттера отмечали, что с трудом просмотрели эпизод с травмой.

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«От травмы Эскудеро меня чуть не стошнило. Надеюсь, руку не придется ампутировать», — было написано в одном из комментариев.

Ранее «Севилья» и «Вильярреал» разошлись миром в матче второго тура чемпионата Испании.