Россиянка Павлюченкова не сумела выйти во второй круг US Open
Российская теннисистка потерпела поражение в матче первого круга US Open, сообщает «Советский спорт».
За 2 часа 18 минут она уступила шведке Ребекке Петерсон со счетом 6:1, 4:6, 3:6. На счету Павлюченковой два эйса, 12 двойных ошибок и пять реализованных брейк-поинта из 14.
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Ранее российская теннисистка Екатерина Макарова пробилась во второй раунд US Open.
Теннис. US Open (США). 1-й круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Ребекка Петерсон (Швеция) — 6:1, 4:6, 3:6