Вратарь Бобровский признан лучшим голкипером НХЛ по версии NHL Network

Российский вратарь команды Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский был признан лучшим вратарем лиги по версии официальной телесети НХЛ NHL Network, сообщает ТАСС.

Список опубликован на странице NHL Network в твиттере.

В прошлом сезоне Бобровский провел в регулярном чемпионате НХЛ 65 матчей, в которых отразил 92,1% бросков по своим воротам. «Коламбус» вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил «Вашингтону».

Реклама

Второе место в списке лучших голкиперов занял вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби. Третьим в рейтинге стал еще один россиянин — Андрей Василевский, выступающий за «Тампу».

Ранее Александр Овечкин попал в символическую сборную десятилетия по версии ИИХФ.

Don't you think our lists just get better and better as the weeks go by?



Here is the final position-specific Top Players Right Now list! #NHLTopPlayers pic.twitter.com/johgDb27aA