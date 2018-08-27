Меркель призвала реагировать на слова Озила о дискриминации в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась об обвинениях в расизме бывшего игрока национальной сборной по футболу Месута Озила в отношении руководства Немецкого футбольного союза (DFB), передает «Советский спорт».

Перед началом чемпионата мира — 2018 на Озила обрушилась критика из-за фотографии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а после мундиаля полузащитник объявил об уходе из сборной.

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«У меня есть четкая позиция по данному вопросу. У каждого есть право иметь собственное мнение о фотографии Озила с президентом Турции. Но неважно, говорит об этом Озил или кто-то другой из иммигрантов.

Если кто-то из мигрантов в Германии говорит о плохом отношении к нему в обществе, мы должны внимательно изучить эту ситуацию и обсудить ее», — цитирует Меркель Yenisafak.

На ЧМ-2018 сборная Германии не смогла выйти из группы.

Ранее сообщалось, что в сборной Германии произошел раскол на расовой почве во время ЧМ-2018.