Лукашенко считает слова Дзюбы о белорусах «истинным отношением россиян»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о взаимоотношениях россиян и белорусов, передает «Советский спорт».

Белорусский лидер отметил, что слова форварда сборной России, который назвал белорусов «братьями», являются «истинным отношением россиян к белорусам».

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«Мы знаем отношение россиян к нам. Они отлично к нам относятся, они хотят с нами дружить. Это родные. Недавно футболист Дзюба писал, что белорусы – наши братья. Вот их – простых спортсменов и прочих – истинное отношение», — приводит слова главы государства БЕЛТА.

Ранее сообщалось, что Лукашенко рассказал, почему не поехал с Владимиром Путиным на турнир по самбо.