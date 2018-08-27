Почетный гражданин Чечни может заменить Месси в «Барселоне»
«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху, сообщает «Советский спорт».
Как утверждает Goal, руководство каталонского клуба рассматривает египтянина как возможного преемника капитана команды Лионеля Месси. За трансфер Салаха сине-гранатовые готовы отдать порядка €250 млн.
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Еще одним кандидатом на роль сменщика аргентинца каталонцы видят форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
Во время чемпионата мира — 2018 Салах был представлен к награде Почетного гражданин Чеченской Республики.
Ранее сообщалось, что ребенок расплакался при виде Месси.