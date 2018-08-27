С помощью двух пенальти «Реал» разгромил «Жирону»

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Мадридский «Реал» одержал крупную победу во втором туре чемпионата Испании над «Жироной», сообщает Sport24.

Матч закончился со счетом 4:1 в пользу мадридского клуба. Примечательно, что «Жирона» первой поразила ворота соперников при помощи Борха Гарсии на 16-й минуете, но еще до перерыва Серхио Рамос реализовал пенальти и сделал счет равным. Во втором тайме «Реал» забил три безответных мяча: сначала Карим Бензема был точен в исполнении пенальти, потом Гарет Бэйл поразил ворота соперников. За десять минут до конца Бензема оформил дубль.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Рамос забил в 15-м чемпионате Испании подряд.

Чемпионат Испании. 2-й тур

«Жирона» (Жирона) — «Реал» (Мадрид) — 1:4

Голы: 1:0 — Гарсия, 16; 1:1 — Рамос (пенальти), 39; 1:2 — Бензема (пенальти), 52; 1:3 --Бэйл, 59; 1:4 — Бензема, 80.