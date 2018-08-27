Тренер «Анжи»: мы не можем прийти и упасть на колени

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Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев поделился, что несмотря на финансовые сложности, клуб является конкурентноспособной командой, передает «Р-Спорт».

В матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) махачкалинский клуб уступил московскому «Локомотиву» со счетом 1:2.

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«Мотивация у нас одна. Сегодня я перед игрой сказал, что мы футболисты, вы футболисты. Нам не нужно, чтобы нас гладили по головке и говорили: вы без денег, ну проиграете… Я говорю, что не должно быть в нашем характере того, чтобы люди нас жалели. Абсолютно не должно быть. Мы конкурентоспособная команда. Да, со своими изъянами, выглядим тоже не так шикарно.

Но, несмотря на свои трудности, здесь футбольное поле, болельщики. И мы должны их уважать. Мы не можем прийти и упасть на колени. Этого не будет», — заявил Адиев.

Ранее тренер «Анжи» ответил на критику в адрес своего клуба.