Смолов забил свой первый мяч за «Локомотив»

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Форвард сборной России и новичок московского «Локомотива» Федор Смолов открыл счет своим мячам за «железнодорожников», пишет «Советский спорт».

28-летний нападающий отличился на 73-й минуте домашнего матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Анжи».

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Смолов перешел в столичный клуб из «Краснодара» в августе за €9 млн. Его контракт с действующим чемпионом России рассчитан на 4 года.



«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее в «Локомотиве» пообещали сделать новичков клуба одними из лучших в РПЛ.