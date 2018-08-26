Смолов забил свой первый мяч за «Локомотив»
Форвард сборной России и новичок московского «Локомотива» Федор Смолов открыл счет своим мячам за «железнодорожников», пишет «Советский спорт».
28-летний нападающий отличился на 73-й минуте домашнего матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Анжи».
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Смолов перешел в столичный клуб из «Краснодара» в августе за €9 млн. Его контракт с действующим чемпионом России рассчитан на 4 года.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Ранее в «Локомотиве» пообещали сделать новичков клуба одними из лучших в РПЛ.