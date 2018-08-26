Дзюба: очень приятно, что ко мне тепло и по-доброму относятся по всей стране

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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свой гол в ворота «Уфы» (2:0) в гостевом матче пятого тура Российской премьер-лиги, пишет Sport24.

«Сперва Игорь Смольников сделал передачу, я в касание отдал Саше Ерохину, а он исполнил зрячий пас между ног защитнику под выход один на один. Повезло мне, наверное, в этом моменте, потому что мяч от штанги отскочил именно ко мне. Рад, что удалось забить, но самое главное — это победа команды. Вернулись на первое место, сыграв пять игр и одержав пять побед.

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Это мой 139-й гол? Если честно, не знаю, не проверял статистику в последнее время. Если действительно 139-й, то хорошо — пусть капает потихоньку. Когда забил сотый гол, то поставил себе рубеж в 150. Надеюсь подобраться к этой цифре как можно скорее», — цитирует Дзюбу пресс-служба «Зенита».

Кроме того, футболист рассказал, что будет делать с медом, который ему подарили в преддверии матча с «Уфой».

«Отвезу детям, конечно, а там и сам попробую чуть-чуть. Вообще, мед не очень люблю — может даже Саше Кержакову отдам. Он же у нас Винни-Пух.

Приятно очень, что ко мне тепло и по-доброму относятся по всей стране. Может быть, благодаря этому и получается забивать. Такая располагающая ко мне атмосфера, поэтому хочется порадовать публику», — признался Дзюба.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее «Краснодар» в Оренбурге на последних минутах ушел от поражения.