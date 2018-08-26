«Витесс» Слуцкого продолжил беспроигрышную серию в матче с «АЗ Алкмаром»
Голландский «Витесс» российского тренера Леонида Слуцкого в гостях сыграл вничью с «АЗ Алкмаром» в третьем туре чемпионата Нидерландов (0:0), сообщает Sport24.
«Витесс» продолжает свою беспроигрышную серию в первенстве Голландии — в активе подопечных Слуцкого пять очков в трех матчах и шестое место в турнирной таблицы.
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Ранее полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор перешел в голландский «Витесс».
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Нидерланды. Эредивизия. 1-й тур
«АЗ Алкмар» (Алкмар) — «Витесс» (Арнем) — 0:0