Семак: футболисты «Уфы» бились как львы

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Наставник санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал гостевую победу над «Уфой» (2:0) в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Sport24.

«Удачно сложилось начало матча: смогли забить быстрый гол, затем еще один. После этого немного успокоились и вторая половина первого тайма прошла в равной борьбе. Что касается второй половины игры, то были и у нас моменты, чтобы увеличить преимущество в счете, были и у «Уфы», чтобы сократить и перевести ход матча в более нервное русло.

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Хочу поздравить свою команду с заслуженной победой. Хочу поздравить «Уфу» — они сражались как львы, даже оставшись в меньшинстве. Я прекрасно знаю эту команду и горжусь «Уфой», потому что они большие молодцы. Видно было, как они хотели играть и хотели побеждать. Это очень приятно», — сказал Семак.

Кроме того, экс-тренер «Уфы» прокомментировал слухи о трансфере игроков «Зенита» в «Уфу».

«Понимаю состояние ребят: после любого поражения нет эмоций и настроения. Они прекрасно выполнили свою работу. Наша команда была сильнее, но горжусь «Уфой», потому что они сегодня были молодцы.

Ждать ли пополнения в составы «Уфы» из «Зенита»? Вопрос достаточно сложной. У нас самих в распоряжении 17 полевых игроков, так что отдавать некого абсолютно. Может только самим кого-то взять», — заявил Семак.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее «Краснодар» в Оренбурге на последних минутах ушел от поражения.