«Оренбург» и «Краснодар» объявили стартовые составы
«Оренбург» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».
«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Бреев, Афонин, Сутормин, Попович, Мишкич, Козлов.
«Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Мартынович, Спаич, Рамирес, Каборе, Классон, Жигулев, Мамаев, Вандерсон, Игнатьев.
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«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.
Ранее «Краснодару» отказали в трансфере защитника сборной Швеции.