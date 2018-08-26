Российский теннисист Медведев поднялся на 21 позицию в рейтинге ATP
Российский теннисист Даниил Медведев стал 36-м в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает ТАСС.
Таким образом, россиянин поднялся на 21 позицию в рейтинге. До этого он занимал 57-е место.
Карен Хачанов поднялся с 27-го на 26-е место. Андрей Рублев опустился с 37-й на 38-ю позицию. Евгений Донской остался на 80-й строчке.
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В первой десятке рейтинга изменений не произошло.
Ранее теннисист Медведев поделился эмоциями после победы на турнире в США.