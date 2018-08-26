Теннисист Медведев поделился эмоциями после победы на турнире в США
Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями после победы на турнире в Уинстон-Сейлеме, передает «Советский спорт».
«Это невероятно. Еще в начале недели я не думал, что это возможно — я играл достаточно неплохо, но не ощущал себя в оптимальной форме для победы на турнире. Тем более первый матч я играл довольно медленно, мог и проиграть. Но в итоге взял титул, не проиграв ни одного сета, что само по себе потрясающее достижение. Я очень счастлив сейчас», — приводит слова Медведева пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
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Медведев стал первым российским теннисистом, который одержал победу на турнире в Уинстон-Сейлеме.
Ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира в Нью-Хейвене.