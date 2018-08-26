Хавбек «Барселоны» объяснил, почему решил отказаться от перехода в «ПСЖ»

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Хорватский полузащитник каталонской «Барселоны» Иван Ракитич объяснил, почему решил отказаться от предложения французского «ПСЖ», передает Sport24.

«Я остаюсь в «Барселоне». Думал об этом несколько дней. Я всегда хотел защищать эмблему этого клуба. Надеюсь, я смогу делать это на протяжении многих лет. «Барселона» — лучший клуб в мире», — приводит слова Ракитича корреспондент ESPN Сэмуел Марсден в твиттере.

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Ракитич перешел в «Барселону» в 2014 году из «Севильи». За это время он сыграл 216 матчей в сине-гранатовой футболке, забил 29 мячей и сделал 27 голевых передач.

Ранее лидер «Барселоны» объявил свое решение о будущем в клубе.