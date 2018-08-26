Тренер «Хоффенхайма» выщипал брови и сравнил себя с женщиной

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн привлек внимание СМИ своей изменившейся внешностью, сообщает «Советский спорт».

В матче 1-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (1:3) 31-летний немец выглядел непривычно аккуратно. Пользователи сети отметили изящно выщипанные брови наставника «деревенских».

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«Не вижу здесь ничего предосудительного. Женщины всегда выглядят шикарно, поэтому я подумал, что могу сделать то же самое как мужчина. Я надеюсь, что все прошло удачно», – цитирует Нагельсманна Bild.

Ранее сообщалось, что Нагельсманн раскритиковал поведение людей в канун Нового года.