Попавшегося пьяным за рулем чемпиона мира могут лишить капитанской повязки

Голкипер «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис может быть лишен капитанской повязки в команде, сообщает «Советский спорт».

Как утверждает Daily Mail, руководство клуба возмущено тем фактом, что француз сел за руль пьяным и был задержан полицией. Позднее футболиста отпустили под залог, однако он вернулся домой только в 11 утра и пропустил тренировку. 11 сентября вратарь предстанет перед судом.

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31-летний Льорис защищает цвета «шпор» с 2012 года.

Ранее сообщалось, что француз извинился за вождение в пьяном виде.