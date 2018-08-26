В Минспорта не сомневаются в допуске крымских спортсменов на Олимпиаду

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что спортсмены из Крыма смогут принять участие в в Олимпийских играх в 2020 и 2022 году, передает «РИА Новости».

Колобков отметил высокие перспективы крымских спортсменов в стрельбе, борьбе и легкой атлетике.

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«Никаких проблем нет, крымские спортсмены – это спортсмены, выступающие в составе соборной России. Надо только пройти отбор… Нет никаких сомнений, что наша команда поедет, и крымские спортсмены будут участниками Олимпиады в Токио и в Пекине, тем более во многих видах спорта они показывают хорошие результаты», — сказал политик.

Ранее сообщалось, что Колобков считает Крым подходящим регионом для создания центра велоспорта.