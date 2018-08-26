Боксер предотвратил захват пассажирского самолета

Бывший профессиональный боксер Тарик Сахибеддин помог нейтрализовать дебошира во время полета из Мюнхена в Париж, сообщает «Советский спорт».

Как утверждает телеканал Europe1, один из пассажиров на борту во время полета в неадекватном виде пытался пройти в кабину пилотов, чтобы заставить тех сменить курс и вернуться в Мюнхен. Взволнованный пассажир утверждал, что хочет увидеться с друзьями.

Реклама

Двукратный чемпион Франции при помощи двух других пассажиров свалил дебошира на пол и связал. В Париже правоохранительные органы арестовали злоумышленника, отправив его на психиатрическое освидетельствование.

В знак благодарности спортсмен получил фотографию с пилотами самолета.

Ранее сообщалось, что боец UFC повредил половые органы дрелью.