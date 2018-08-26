Лидер «Барселоны» объявил свое решение о будущем в клубе

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич объявил, что не покинет клуб этим летом, передает «Советский спорт».

Хорват признался, что у него были предложения от других команд, однако он их отклонил.

«Мной интересовались многие клубы, но я хочу играть за «Барселону». Это было легкое решение, я принял его вместе со своей семьей», — приводит слова футболиста Goal.

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30-летний Ракитич защищает цвета каталонского клуба с 2014 года. За команду он провел 215 матчей и забил 30 мячей.

Ранее СМИ сообщили, что «Барселона» согласовала личный контракт с Ракитичем.