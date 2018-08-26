СМИ: Абрамович попросил рассмотреть вопрос о продаже «Челси»

Российский бизнесмен Роман Абрамович нанял инвестиционный банк для рассмотрения вопроса о возможной продажи «Челси», сообщает ТАСС.

По информации газеты Sunday Times, представители лондонского клуба обратились к одному из инвестиционных банков. При этом отмечается, что в клубе отрицают желание Абрамовича продать «Челси».

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Сам 51-летний бизнесмен отказался комментировать эту информацию, назвав ее «рыночными спекуляциями». Как утверждает издание, недавно Абрамович отклонил предложение о продаже миноритарной доли в клубе.

Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. Покупка клуба тогда обошлась ему в £140 млн.

Ранее сообщалось, что Абрамович купил пентхаус в Лондоне за £30 млн.