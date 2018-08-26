Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог отличиться голом в матче 2-го тура чемпионата Италии против «Лацио», сообщает «Советский спорт».

33-летний форвард провел на поле все 90 минут, отдав результативную передачу. В игре 1-го тура португалец также отыграл всю встречу, однако отметиться результативными действиями не смог.

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Таким образом, Роналду не забивает в двух матчах подряд впервые с января, когда выступал за мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что в «Ювентусе» не гарантируют Роналду неприкосновенность.