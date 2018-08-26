«Барселона» одержала вторую победу в чемпионате Испании
«Барселона» обыграла «Реал Вальядолид» в матче 2-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2018/19, сообщает «Советский спорт».
Игра проходила на стадионе «Хосе Соррилья» и завершился минимальной победой каталонцев со счетом 1:0.
Единственный гол в матче на свой счет записал нападающий Усман Дембеле. На 57-й минуте встречи защитник «Барселоны» Сержи Робето в штрафной соперника скинул мяч головой французу, который успешно поразил дальний угол ворот Жорди Масипа.
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Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Леганесом».
Футбол. Чемпионат Испании. 2-й тур
«Реал Вальядолид» (Вальядолид) — «Барселона» (Барселона) — 0:1
Голы: 0:1 — Дембеле, 57.