Травмированный лидер «Зенита» рассказал о разрыве с русской женой

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа прокомментировал свой развод с супругой Ольгой, передает «Советский спорт».

О распаде пары стало известно после того, как эквадорец получил серьезную травму колена.

«Этот пост я хочу посвятить моей бывшей супруге, матери наших детей и моему близкому другу! С Ольгой мы расстались более двух лет тому назад, мы не афишировали наше решение, дабы избежать публичного обсуждения!

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Мы сохранили теплые и дружеские отношения, да, так бывает! Мы поддерживаем друг друга, как и в тот момент, когда я получил травму, она была рядом со мной, до и после операции!

Оскорбляя Ольгу, вы оскорбляете меня, прошу прекратить все негативные высказывания в адрес моей бывшей супруги!» — написал хавбек в инстаграме.

Бывшие супруги воспитывают двух детей — сыновей Кристофера Диего и Лукаса.

Ранее сообщалось, что брошенный женой футболист «Зенита» перенес операцию.