Серену Уильямс не расстроил запрет на наряд кошки из Ваканды

Известная американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала решение руководства »Ролан Гаррос» ожесточить дресс-код для спортсменов, передает «Советский спорт».

Глава Федерации тенниса Франции Бернар Гьюдичелли признался, что меры были приняты из-за наряда Серены Уильямс, которая на один из матчей вышла в образе кошки из вымышленной страны Ваканды.

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«Все в порядке. Я бы, наверное, в любом случае не надела этот костюм еще раз. В моде не хочется повторяться», — приводит слова 36-летней спортсменки журналист Ава Уоллес в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс не будет завершать карьеру после US Open.