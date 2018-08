Серену Уильямс не расстроил запрет на наряд кошки из Ваканды

Известная американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала решение руководства »Ролан Гаррос» ожесточить дресс-код для спортсменов, передает «Советский спорт».

Глава Федерации тенниса Франции Бернар Гьюдичелли признался, что меры были приняты из-за наряда Серены Уильямс, которая на один из матчей вышла в образе кошки из вымышленной страны Ваканды.

Реклама

«Все в порядке. Я бы, наверное, в любом случае не надела этот костюм еще раз. В моде не хочется повторяться», — приводит слова 36-летней спортсменки журналист Ава Уоллес в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс не будет завершать карьеру после US Open.

Serena is very complimentary of the French federation president and says they've already spoken. "Obviously the Grand Slams have the right to do what they want, but I think if or when they know something is for health reasons... I'm sure we would come to an understanding."