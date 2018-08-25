Один из сильнейших тренеров России не предаст свой народ ради Макгрегора

Российский спортсмен и известный мастер джиу-джитсу Аюб Мамедов опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он вошел в команду ирландского бойца Конора Макгрегора, передает «Советский спорт».

Ряд СМИ сообщал о том, что россиянин готовит Макгрегора к поединку с Хабибом Нурмагомедовым.

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«Был в самолетах , поэтому долго не мог ответить на посты. Как же быстро расходится информация. Я не тренер Конора и не входил ни в какую команду, я преподавал джиу-джитсу – это то, чем я зарабатываю на жизнь.

Я оказался в Дублине, мне предложили спарринг с Конором – и я согласился, чтобы проверить себя. Я не искал хайпа, пиара и так далее. Кто подписан на меня могли видеть, что я ничего не размещал на своей странице.

Я всегда буду на стороне своих братьев и народа!» — написал Мамедов в своем инстаграме.

Бой Нурмагомедов — Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Макгрегор порассуждал о нравах кавказцев.