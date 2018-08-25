Во главе «Спартака» Каррера обыграл все клубы РПЛ

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Главный тренер московского «Спартака» одержал победу над всеми клубами Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Sport24.

«Спартак» в последнем матче обыграл московское «Динамо» в рамках пятого тура РПЛ со счетом 2:1. Благодаря этой победе красно-белые поднялись на первое место таблицы, опередив петербургский «Зенит, который еще не сыграл матч пятого тура, на одно очко.

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«Зенит» встретится с «Уфой» в рамках РПЛ 26 августа.

В прошлом сезоне «Спартаку» не удалось выиграть у «Динамо» дважды. Гостевой для красно-белых матч закончился в ничью (2:2), а на домашнем стадионе московский клуб уступил (0:1).

Ранее игроки «Спартака» не стали общаться с прессой после матча с «Динамо».