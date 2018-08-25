«Ювентус» с Роналду обыграл «Лацио»

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Туринский «Ювентус» обыграл «Лацио» на своем поле со счетом 2:0 в рамках второго тура итальянской Серии А, сообщает Sport24.

Первый мяч на свой счет записал Миралем Пьянич на 30-й минуте встречи. А во втором тайме на 75-й минуте отличился Марио Манджукич, который забил с передачи Роналду. Португалец задел пяткой мяч после прострела с фланга, но смог сам отправить мяч в ворота, Манджукич добил мяч в сетку.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что Роналду выйдет в стартовом составе «Ювентуса» на матч против «Лацио».

Чемпионат Италии. Серия А. 2-й тур

«Ювентус» (Турин) — «Лацио» (Рим) — 2:0

Голы: 1:0 — Пьянич, 30; 2:0 — Манджукич, 75.