Президент «Урала» хочет подписать Месси

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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с трансферами в екатеринбургской команде. передает «РИА Новости».

Сейчас «Урал» ведет переговоры с бывшим нападающим сборной России Павлом Погребняком. Сообщается, что тот приезжал в Екатеринбург 20 августа, чтобы провести финальную стадию переговоров с руководством. Больше клуб никого подписывать не планирует.

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«Паша еще в Италии, с ним еще не связывался. Осталась неделя до закрытия трансферного окна, это очень интересный футболист, постараемся, чтобы он был в нашей команде. Никаких позиций больше усиливать не планируем, у нас хорошая команда. Только если Лионель Месси согласится перейти в «Урал», тогда попробуем подписать», — заявил Иванов.

Ранее тренер «Урала» заявил о серьезном разговоре с футболистами в перерыве матча.