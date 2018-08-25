Ученица Тутберидзе выиграла первый в сезоне этап юниорского Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на первом в сезоне этапе юниорского Гран-при,сообщает ТАСС.
В сумме короткой и произвольной программы российская спортсменка показала результат 205,39 балла.
14-летняя спортсменка откатала короткую программу с новым мировым рекордом среди юниорок — 73,18 балла. За произвольную программу судьи поставили фигуристке 132,21 балла.
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Второе место на этапе юниорского Гран-при в Братиславе заняла другая россиянка Анна Тарусина (186,68), третье - представительница Южной Кореи Ю Ен (183,98).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Ранее российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе юниорского Гран-при.