Тренер «Арсенала» не прекратит критику арбитров, пока не введут VAR
Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов заявил, что продолжить критиковать все спорные моменты в судействе, пока не будет введена система видеопомощи арбитрам (VAR), передает ТАСС.
24 августа «Арсенал» уступил «Ростову» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 0:1. Кононов выразил недовольство судейством, а после руководство РПЛ признало, что мяч ростовская команда забила с нарушением правил.
«Посмотрев все спорные моменты с «Ростовом», я впредь не допущу того, что происходило в двух матчах со стороны судейского корпуса. Я буду комментировать все спорные моменты судейского корпуса, пока не будет системы VAR», — приводит слова специалиста пресс-служба клуба.
До этого «Арсенал» проиграл ЦСКА (0:3), доигрывая матч в меньшинстве.
Ранее президент «Арсенала» рассказал об извинениях руководства РПЛ.