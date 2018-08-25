Завоевавшая золото на ЧЕ синхронистка рассказала о проблемах со зрением

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Выступающая в синхронном плавании 19-летняя российская спортсменка Майя Гурбанбердиева,завоевавшая этим летом золото в паре с Александром Мальцевым в технической и произвольной программе микст-дуэтов на чемпионате Европы по летним видам спорта, рассказала о трудностях во время выступления, передает Sport24.

«Во время выступления у меня упали линзы. Такого никогда не было. У меня очень плохое зрение, я не вижу дальше своего локтя.

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Сложность в том, что никогда такого не было, даже на тренировках. Обычно линзы у меня куда-то закатываются, а потом на середине программы сами по себе встают на место, и я все вижу. А тут я прыгаю в воду, сажусь на поддержку — и вижу как перед носом проплывают мои линзы. Думаю: «Ну, классно… Великолепно!»

Слава богу, Сашу я видела, и на него ориентировалась — куда плыть, чего делать», — поделилась Гурбанбердиева.

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