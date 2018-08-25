Министр спорта считает Крым подходящим регионом для создания центра велоспорта

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Глава министерства спорта России Павел Колобков назвал Крым подходящим регионом, чтобы создать там цент велоспорта, передает ТАСС.

«Мы этот вопрос обсуждаем. Считаю, что Крым является наиболее подходящим регионом для создания центра велоспорта по всем дисциплинам. Уверен, что сюда будут приезжать не только российские спортсмены, но и иностранные.

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Интерес к Крыму у иностранных спортсменов растет, это 100 процентов. То, что мы проводим сейчас ряд соревнований, как раз способствует узнаваемости и авторитету Крыма как площадки, где можно проводить любые соревнования», — рассказал Колобков.

Отмечается, что Министерство планируется открыть центр в курортном городе Судаке в юго-восточной части Крымского полуострова.

Ранее апелляцию сбежавшей из России велогонщицы отклонили в суде.