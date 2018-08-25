Боксер отказался от поединка из-за неуважения к нему

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Американский тяжеловес Кертис Харпер отказался от поединка с с нигерийцем Эфе Аджагбой и ушел с ринга, сообщает «Советский спорт».

Видео этого эпизода было опубликовано в твиттере SportsCenter.

Таким жестом боксер хотел оставить так называемое послание организаторам боксерского поединка. Американский спортсмен был возмущен размером гонорара, который он мог получить за этот бой. Об этом проинформировал в своем твиттере журналист Джордан Харди.

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Таким образом боксер из Нигерии остается непобедимым в тяжелом весе. На счету Аджагбоя уже шестая победа кряду и ни одного поражения.

Ранее тренер Гассиева высказался о поединке боксера с Усиком.