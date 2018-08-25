Боксер отказался от поединка из-за неуважения к нему
Американский тяжеловес Кертис Харпер отказался от поединка с с нигерийцем Эфе Аджагбой и ушел с ринга, сообщает «Советский спорт».
Видео этого эпизода было опубликовано в твиттере SportsCenter.
Таким жестом боксер хотел оставить так называемое послание организаторам боксерского поединка. Американский спортсмен был возмущен размером гонорара, который он мог получить за этот бой. Об этом проинформировал в своем твиттере журналист Джордан Харди.
Таким образом боксер из Нигерии остается непобедимым в тяжелом весе. На счету Аджагбоя уже шестая победа кряду и ни одного поражения.
Ранее тренер Гассиева высказался о поединке боксера с Усиком.
The bell rang, and Curtis Harper walked right out of the ring.— SportsCenter (@SportsCenter) 25 августа 2018 г.
He wanted to "make a statement" because he felt he wasn't getting paid enough for the bout, according to @PBCJordanHardy. pic.twitter.com/tHgTE1PPyx