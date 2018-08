Боксер отказался от поединка из-за неуважения к нему

Американский тяжеловес Кертис Харпер отказался от поединка с с нигерийцем Эфе Аджагбой и ушел с ринга, сообщает «Советский спорт».

Видео этого эпизода было опубликовано в твиттере SportsCenter.

Таким жестом боксер хотел оставить так называемое послание организаторам боксерского поединка. Американский спортсмен был возмущен размером гонорара, который он мог получить за этот бой. Об этом проинформировал в своем твиттере журналист Джордан Харди.

Таким образом боксер из Нигерии остается непобедимым в тяжелом весе. На счету Аджагбоя уже шестая победа кряду и ни одного поражения.

The bell rang, and Curtis Harper walked right out of the ring.



He wanted to "make a statement" because he felt he wasn't getting paid enough for the bout, according to @PBCJordanHardy. pic.twitter.com/tHgTE1PPyx