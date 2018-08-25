Серена Уильямс не будет завершать карьеру после US Open

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Американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что не собирается завершать профессиональную карьеру, передает «Советский спорт».

«Даже когда я не могла играть, психологически я была к этому готова. Я постоянно следила за матчами и оставалась частью тенниса. Я никогда не задумывалась о завершении карьеры. Я по-прежнему хочу выступать на турнирах и выигрывать их. Я не намерена завершать карьеру после US Open», — цитирует спортсменку Daily Mail.

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Уильямс выступает на взрослом уровне с 1995 года. За это время она выиграла 72 турнира под эгидой WTA, в том числе 38 – на турнирах «Большого шлема».

Ранее сообщалось, что Серене Уильямс запретят наряжаться в кошку на «Ролан Гаррос».