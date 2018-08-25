Хавбек «ПСЖ» Верратти перечислил €10 тысяч мальчику-инвалиду

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Полузащитник французского «ПСЖ» Марко Верратти перечислил €10 тысяч мальчику-инвалиду, сообщает Sport24.

По информации Football Italia, 9-летний Андреа Д'Оссо потерял ноутбук и специальное программное обеспечение в результате ограбления. С помощью этих средств мальчик осуществлял общение с учителями и учениками.

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«Я поблагодарил его по телефону. Мы сказали, что, когда у нас будет такая возможность, мы найдем способ, чтобы встретиться с Верратти. Для нас это было честью», — сказал Д'Оссо.

Верратти увидел сообщение отца мальчика, который просил вернуть ноутбук и специальное программное обеспечение, предназначенное для потребностей ребенка и откликнулся на него.

Ранее Неймар остался в запасе на матч за Суперкубок Франции.