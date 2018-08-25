Стала известна соперница Шараповой в первом круге US Open

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Стала известна соперница российской теннисистки Марии Шараповой в первом круге Открытого чемпионата США, сообщает ТАСС.

Ей стала швейцарка Патти Шнидер. Она стала самой возрастной теннисисткой в истории (39 лет 269 дней), которая пробилась в основную сетку турнира «Большого шлема» через квалификацию.

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Шнидер впервые с 2010 года выступит в основной сетке турнира «Большого шлема».

Ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира в Нью-Хейвене.