В «Ювентусе» не гарантируют Роналду неприкосновенность

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что не считает форварда команды Криштиану Роналду неприкасаемым футболистом, передает «Советский спорт».

«Роналду всегда прикладывает массу усилий. Он настоящий чемпион, который всегда готов к самопожертвованию. Он – отличный пример того, как должен вести себя футболист. Роналду никогда не может оказаться на скамейке запасных? Почему, это возможно», — заявил наставник в интервью пресс-службе «бьянконери».

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33-летний португалец стал игроком туринской команды этим летом, перейдя в клуб из мадридского «Реала» за €112 млн.

Ранее сообщалось, что Роналду и Пауло Дибала будут бить пенальти в «Ювентусе».