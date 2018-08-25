Карякин потерпел третье поражение на шахматном супертурнире в США

Российский шахматист Сергей Карякин уступил американцу Фабиано Каруану на четвертом этапе мирового шахматного Гран-тура Кубка Синкфилда, сообщает ТАСС.

Это поражение стало для 28-летнего гроссмейстера уже третьим на турнире, проходящем в Сент-Луисе. Россиянин уступил в трех партиях из шести.

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Карауна благодаря победе над Карякиным вышел на чистое первое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Карякин занимает последнюю строчку в турнирной таблице турнира в Сент-Луисе.