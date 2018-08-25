Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление отца

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов ответил ирландцу Конору Макгрегору на оскорбление отца, сообщает «Советский спорт».

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 25 августа назвал прославленного тренера Абдулманапа Нурмагомедова «дрожащим трусом». На это сын наставника оставил сообщение в своем инстаграме.

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«Утром проснулся и понял: кто не с нами, тот не с нами, Вайнахи всегда с нами. А так игры говорят пошли, мы-то войну ожидаем», — написал Нурмагомедов-младший.

Бой Нурмагомедов — Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что один из сильнейших бойцов UFC выразил готовность выбить всю дурь из Макгрегора.