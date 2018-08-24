Владимир Кличко не исключил возвращения на ринг

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимира Кличко может вернуться на ринг, сообщает «Советский спорт».

Об этом заявил менеджер украинца Берндт Бенте.

«Сейчас он занят множеством проектов вне бокса. Он работает советником и партнером в различных компаниях. Большая часть деятельности связана с развитием бизнес-модели и различных бизнес-проектов.

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Его возможное возвращение на ринг? Никогда не говори «никогда», но на данный момент я не вижу причин, по которым Владимир должен был бы возобновить карьеру», — цитирует Бенте World Boxing News.

42-летний Кличко-младший завершил профессиональную карьеру после поражения от Энтони Джошуа в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко признался в нелюбви к спорту.