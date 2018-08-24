В матче чемпионата России футболист выбил мяч за пределы стадиона

В матче 5-го тура чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и «Ростовом» произошел забавный эпизод, сообщает «СЭ».

В ходе борьбы у боковой линии около технических зон команд 21-летний полузащитник ростовчан Дмитрий Скопинцев нанес удар такой силы, что снаряд улетел за пределы стадиона. Мяч попал на крышу одной из трибун, откуда скатился на парковку командных автобусов.

Ранее сообщалось, что «Ростов» одержал минимальную победу над «Арсеналом» благодаря голу Алексея Ионова.